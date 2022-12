Kaitsevägi sai juurde üheksa nooremveeblit ja seitse vanemveeblit.

«Mul on au olla teie keskis, sest täna algab teie elu järgmine etapp,» lausus kaitseväe akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus. «Tulevased veeblid, te olete saanud õppida, mida see veebli asi tähendab, nüüd on vaja seda hakata praktikas ellu viima. Teie töö on lahingväljal tagada, et rühm või kompanii oleks hästi tagatud - meditsiin, toitlustamine, laskemoon, varuosad - , see on teie põhitegevus ja olge selles parimad.»