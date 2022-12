Lähipäevadel sajab lund ja lörtsi

Vastu hommikut pöördub tuul saartel ja läänerannikul lõunasse ja edelasse ning nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on nullkraadist saartel kuni -11 kraadini Ida-Eestis. Hommikuks tõuseb õhutemperatuur Ida-Eestis -1 kuni -5, Lääne-Eestis 0 kuni +3 kraadini.

Teisipäeva päeval on pilves ilm, pärastlõunal saartel pilvisus hõreneb. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal kohati ka vihma, Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, pärastlõunal on sadu hõredam. Kohati sajab seejuures jäävihma ja kiilasjääoht on suur.