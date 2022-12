Tartu apteekides on laste palavikusiirupid praktiliselt otsas

Umbes oktoobri keskpaigus tabas apteeke üle kogu Euroopa ravimitekriis, mis on tingitud nii tootmise- kui ka tarneraskustest. Kõige kriitilisem on hetkel väikestele lastele mõeldud ibuprofeeni ja paratsetamooli põhiste palavikusiirupitega, mida Tartu apteekides praktiliselt ei leidu. Laste palaviku alandamiseks soovitavad apteekrid ajutiselt purustada tablette ning segada need millegi magusaga.