Esimesel jõulupühal valitseb karge talveilm

Pühapäeva hommikul pöördub tuul lõunasse. Külma on 4-10, kohati kuni 13 kraadi, meremõjuga rannikul tuleb -3 kui +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt edelatuul 3-8 m/s. Ilm on olulise sajuta, kuid võib udu olla. Nähtavus on hea, ent udu korral piiratud. Külma on 6-8 kraadi.