Pauluse kirikus kõlab jõuluajaga kooskõlas kahel õhtul barokk

Kontserdiagentuuri Corelli Music kunstilise juhi Mail Sildose teatel on see sari saanud alguse aastal 2006 just Tartust ning 28. detsember on kõik need aastad olnud vääramatult Tartu suurvormide kontserdi päev. Seekord on juhtunud lausa nii, et peaaegu kõik esinejad on tartlased: kolm solisti, koor ja dirigendid. Ainult Corelli barokkorkester barokiajastu pillidel ja sopran Mirell Jakobson on Tallinnast.