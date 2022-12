Galerii ⟩ Tartus kuulutati välja jõulurahu

Linnapea Urmas Klaas sõnas oma kõnes, et aasta on olnud eestlaste jaoks keeruline. «24. veebruaril, kui meie tähistasime vabariigi aastapäeva, muutus maailm,» ütles Klaas ning lisas, et kindlasti on ukrainlased ka praeguste pühade ajal paljude tartlaste südameis.