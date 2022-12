Tartu pidi kodusaalis Riia VEFile alla vanduma

Tartu meeskonnal on nüüd Eesti-Läti liiga tabelis kirjas 11 võitu ja neli kaotust, millega ollakse neljandal kohal. Riia VEF on 13 võidu ja kolme kaotusega teine.

Jõulude ja uue aasta vahel on Tartu meeskonnal kaks kodumängu. Teisipäeval, 27. detsembril kell 18.00 võõrustatakse Põhja-Euroopa liiga raames Poola liiga teist meeskond Trefl Sopotit ja neljapäeval, 29. detsembril kell 18.00 tuleb külla Valmiera GLASS VIA meeskond ja see mäng läheb nii Eesti-Läti liiga kui Põhja-Euroopa liiga arvestusse.