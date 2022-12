Jõululaupäev tuleb külm, uue nädala algus tuisune

Laupäeva öö hakul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu lakkab ja taevas selgineb. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on hommikuks 3 kuni 8 kraadi, kohati kuni 12 kraadi. Teedel on väga suur libeduseoht.

Laupäeva päeval on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 1 kuni 6 kraadi, meremõjuga rannikul kuni 2 kraadi sooja.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, saartel tuleb ka lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb. Lumesadu ja tuisk laienevad üle maa, saartelt alates läheb sadu järk-järgult üle lörtsiks ja vihmaks, suureneb jäiteoht. Puhub kagutuul 6-11, puhanguti 15, rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s, pärast keskööd pöördub saartelt alates edelasse ja läände ning püsib tugev. Külma on 5 kuni 11 kraadi, saartel ja läänerannikul kuni 4 kraadi, hommikuks tõuseb õhutemperatuur Lääne- ja Lõuna-Eestis kuni +3 kraadini, Põhja- ja Kirde-Eestis on 1 kuni 4 kraadi külma.