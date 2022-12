Armastus püsib ka sõja ajal, aga püssikuul ei küsi

Ilmar Vananurme romaani «Petserimaa taevahelgid» sündmustik hargneb Petserimaa Vilo vallas, peiu ja pruudi kodus Podgora ja Trõnne külas. Need kohanimed on lugejaile enamasti tundmatud, aga Eesti Vabariigi omaaegne maakonnalinn Petseri ja kivilinnuse tõttu kuulus Irboska on tuttavad.