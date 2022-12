EMO jagab nõuandeid, kuidas pühad ohutult mööda saata

Pühade ajal sagenevad EMOsse pöördumised sageli just liigse alkoholi tarvitamise tõttu. Paljude pöördumiste põhjuseks on alkoholi tarvitamisega seotud riskikäitumise tagajärjed, raskematel juhtudel esineb ka tõsiseid alkoholimürgistusi. Alkoholi mõjul satutakse sagedamini kaklustega lõppevatesse konfliktidesse, kukutakse nii ebasobivates kohtades turnides kui ka niisama libastudes või sattutakse liiklusõnnetustesse – nii jalakäia kui autojuhi rollis. Seega on väga oluline alkoholi tarbides jääda mõõdukaks ja riske võimaluste piires maandada.

Mõnepäevane liigsöömine püsivaid tervisekahjustusi ei tekita, küll aga on harjumuslik liigsöömine ja sellest tingitud ülekaal mitmete krooniliste haiguste riskifaktoriks, mille ägenemisel erakorralist abi vajatakse. Kui pühadeaegne liigsöömine viib kõhuvalu või seedehäireteni, on tihti abi käsimüügiravimitest. Nõu saab vajadusel küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Erakorraliste seisundi puhuks on olemas alati ka kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond.

Viirushaiguste levik on tõusuteel

Viimastel nädalatel on olnud tõusuteel haigestumine nii grippi, COVID-19 kui ka RSA viirusesse. Enda ja lähedaste kaitsmiseks on oluline pidada meeles kätehügieeni olulisust, kaitsemaski kandmist ning haigena kodus püsimise vajadust. Kindlasti ei tohiks haigena külastada vanemaid ja kaasuvate haigustega sugulasi, kellel on kõrge risk haigestumise korral raskete tüsistuste tekkimiseks. Rasket haiguse kulgu aitab ära hoida vaktsineerimine. Haiglas viibivate COVID-19 ja gripipatsientide ühine nimetaja on see, et peaaegu kõik neist on kas vaktsineerimata või lõpetamata vaktsineerimiskuuriga.