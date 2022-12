Tartu võtab koduväljakul vastu liiga lähirivaali

VEF hoiab enne kohtumist liigatabelis teist kohta, Tartu on kolmas. Mõlemal tiimil on käsil pikk võiduseeria. Külalised on alistamatud olnud üheksas järjestikuses Eesti-Läti liigakohtumises, mille sisse mahtus ka võit värske Kaamos karikavõitja BC Kalev/Cramo üle. Tartlaste võiduseeria on seitsmemänguline.