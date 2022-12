Raamatukogust hinnaliste köidetega lahkunud kahest mehest pidas Läti politsei ühe juba kinni

Läti Vabariigi prokuratuuri konsultant ja avalike suhete spetsialist Ieva Šomina ütles, et parajasti käib uurimine veel politseis ning kavakohaselt jõuab kriminaalasi prokuratuuri uue aasta algul. Ta peab võimalikuks, et politsei poolt kinni peetud mees saab süüdistuse suureulatuslikus kelmuses ja samuti kaasosaluses. Politsei tabatud mehe kaaslane on identifitseeritud – ta on samuti Gruusia kodanik –, kuid seni veel vabaduses.