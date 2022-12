KÜSITLUS ⟩ Millised on olnud kõige kirkamad jõulud? Paukuvad puud, luuletused, tünnisaun ...

Jõulud on alati olnud ootuste ja rõõmu aeg, perega koosviibimise ning tänulikkuse aeg. Need tulevad igal aastal, kas lumega või lumeta, kuid tulevad siiski. Mõned jõulupühad on aga erilisemad kui teised, neis sünnivad hetked, mis jäävad meelde aastateks. Kuus tähelepanuväärset tartlast rääkisid, millised on olnud nende kõige meeldejäävamad jõulud ja kuidas neil pühade tähistamine käib.