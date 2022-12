Kuidas on meie keelde tulnud sõna rahu? Ega see olegi nii täpselt teada

Hoopis keerulisem on sõna rahu lugu, mille päritolu ei olegi üheselt selge. Eesti keele instituudi vanemleksikograaf Iris Metsmägi nendib, et see tüvi on olemas ka teistes läänemeresoome keeltes, näiteks vadja, soome, isuri ja karjala keeles (rauha, vadja keeles ka rauhuus). Ent seda pole geograafiliselt kõige kaugemas läänemeresoome keeles vepsa keeles, kus seda asendab vene laen mir, samuti liivi keeles, kus selles tähenduses esineb arm.