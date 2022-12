Karlova idufirma salvestas jõulupuu jutu

Üksvärb oli Karlova teaduspargi idufirma GreenArche­Sound juhatuse liige. Teine juhatuse liige Bert Fellingtonks oli kolmandat nädalat kadunud, meilidele ja messidele ei vastanud. Aga avalikkuse eest varjule jääda soovinud ingelinvestor (toimetusele on nimi teada) tahtis kindlat tulemust oma silmaga näha ja oma kõrvaga kuulda juba kahe päeva pärast.

Tema käest raha juurde küsimisest ei oleks tohtinud kõssatagi, kui puuhäälearp ei ole selleks ajaks valmis, ja 400 000 eurot tulnuks tagasi maksta. Mis on aga sama hästi kui võimatu, sest pool on aparatuuri ostmiseks ära kulunud ja teine pool on koos Fellingtonksiga kadunud. Senised katsetused puude sisemise hääle kuulamiseks, selle salvestamisest rääkimata, olid aga tühja jooksnud.