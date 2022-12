Prima Vista aitab mai teisel nädalal Mehis Heinsaare patroneerimisel soovida võimatut

«Mul on rõõm olla see kauge külaline teie seas. Ja kõik, mis ma öelda tahan, on see: kuulata üksildast igatsejat endas, kes unistab võimatust. Sest see on mateeria enda ülim peenus, mida suudab luua vaid elav, võnkuv, kahtlev, kannatav, ebatäiuslik, valulev, muunduv ja samal ajal ikka ning aina õhkõrnast armastuse impeeriumist unistav olend. Igal miljardiksekundil, mille inimene pühendab unistamisele ilust, rahust ja armastusest, moodustub miljard nähtamatut, ent purunematut ehituskivi selle metroo tarvis nende kahe - kutsuja ja kuulja - vahele, kust ülemhelikiirusel kihutav rong sööstab hetkega läbi valgusaastate ühest galaktikast teise.»