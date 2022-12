Kaspar Kokk: Väljakutse: teeme nutivaba koolivaheaja!

Õppureid ootavad ees vabad nädalad Eesti ühes ilusaimas kandis. Lapsed jäävad koju. Vanemad võtavad puhkusepäevi. Pühad toovad kokku ka kaugemal elavad pereliikmed. Looduses valitseb lumepidu, mis linnas võib muidugi kedagi närvi ajada. Ka kalendri järgi on algamas talv ja koos sellega saab alguse valguse võit pimeduse üle, kui päevad hakkavad jälle sammhaaval pikenema. See on hea aeg oma elus mõni kasulik mõtteviisi muudatus teha.

Minu ettepanek on lihtne: teeme nutivaba koolivaheaja. Seda, kuidas jõululauas noorem osa rahvast telefonis passib või pere kõige pisemad muutuvad avastamishimulistest jõnglastest kohe mugavateks mugudeks, kui nutiseadme kätte saavad, on kogenud paljud. Laste­psühholoogide töölauad (ja kabinetitoolid) on üha rohkem täis muresid, mille nimeks on tähelepanu- ja ärevushäired, aktiivsushäired ja depressioon. Meie aju on harjunud nägema silme eest mööda libisemas sotsiaalmeedia ahvatlevat virvarri, märkamata, kuidas samal ajal libiseb päriselu meist mööda.