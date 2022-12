Annelinnas taasalustab ujulaga spordiklubi

Nüüdseks on kindel, et 4. jaanuaril kell 6.30 teeb jälle uksed lahti Annelinnas asuv spordiklubi, mis aastaid tagasi alustas Arctic Spordi nime all, siis aga töötas ja hääbus klientide nurina saatel Impulsi nime kandes, kuniks läks augustis pankrotti.