MEENUTUSTE SARI ⟩ Irja Lutsar: Neljandad jõulud koroonaviirusega – miks meil on paremini kui Hiinas?

Ees ootavad neljandad jõulud koroonaviirusega. Kui 2019 detsembris tulid Hiinast teated, et seal surevad inimesed tundmatu tekitajaga kopsupõletikku, kahtlustasid paljud eksperdid, et tegu on järjekordse koroonaviirusega, ja aasta viimasel päeval teavitas Hiina maailma terviseorganisatsiooni, et nii ongi.