Peipsiääre vallavolikogu valis uue esimehe

Kalev Parik ei soovinud enne umbusaldushääletust enda kaitseks sõna võtta ning asuti hääletuse juurde. Peipsiääre vallavolikogus on 21 liiget, kohal oli 20 liiget. Umbusalduse poolt hääletasid 14 volikogu liiget. Umbusaldajate suurim etteheide Kalev Parikule oli see, et ta kaotas suure osa volikogu ja vallarahva usalduse.