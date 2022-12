Kaasava eelarve toel kerkivad riietusruumid ja mänguväljak

Tartu valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 1784 häält, millest 278 anti kõige populaarsemaks osutunud ettepanekule rajada riietusruumid Lähte jääväljaku juurde. Ettepanek rajada Raadile Nõlvakaare ja Ermi tänava mänguväljak kogus kokku 241 häält. Hääletusel osales 1147 Tartu valla elanikku.

Rahvahääletuse võitnud ettepaneku esitas Taavi Rubeika. Ta sõnas, et Lähtele jääväljaku rajamine oli tervikliku jääkompleksi loomise esimene etapp. Selleks, et kõik, kes jääväljakule tulevad, saaksid kusagil uiske jalga panna ja riideid vahetada ning peale treeningut pesemas käia, tegi Taavi Rubeika ettepaneku kaasava eelarve toel rajada väljaku juurde riietusruumid koos pesuruumiga, mis on planeeritud selliselt, et kahe riietusruumi peale on üks pesuruum. Nii saavad näiteks hokiturniiride ajal võistkonnad kasutada eri riietusruume ja peale turniiri pesemas käia.

Rahvahääletusel teise koha sai Nõlvakaare ja Ermi tänava piirkonna mänguväljak. Seal lähistel elavad inimesed on tähele pannud, et ses piirkonnas on väikelastel puudu vaba aja veetmise võimalustest.

Mänguväljaku planeerimisel on mõeldud eri vanuses laste peale. On mitmekesiseid ronimisvõimalusi pakkuv mängulinnak koos liumäega, kiikede komplekt (pesakiik, beebikiik, tavakiik), liugtross, liivakast, maasisene batuut, korvpallikorv ja puhkehetkeks kaks pinki. Et mänguväljak püsiks puhas, siis ka prügikast.