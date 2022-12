Uuest aastast tõuseb Põltsamaa valla lasteaedade kohatasu

Kui perest käib lasteaias kolm või enam last, maksab vanem kohatasu kahe lapse eest. Seda tingimustel, et nii vanemate kui ka laste elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas. Samuti on vallavalitsusel õigus erandkorras ja vajaduspõhiselt vanema osa vähendada või teha selle maksmisel erisusi.