Tõnis Arjus: Südalinna kultuurikeskuse peen linnageograafia

Tartu südalinna kultuurikeskuse kujunemine on pikaaegne ja jätkuv protsess, mis on võimaldanud kuulata, arvata, vaielda ja eestvedajatel tänu sellele pidevalt ka lähteülesannet täiendada. Kultuurikeskuse asukoha teema on olnud emotsionaalselt niivõrd laetud, nii praeguses ruumilises olukorras kui ka ajalukku vaadates. Kõik need erinevad kihid on mitmeaastases protsessis saanud täiendusi mitmekülgsetest debattidest ja erialaekspertide analüüsidest. On valminud muinsuskaitse eritingimused (leiab ka linna kodulehelt) ja arheoloogiliste eeluuringute jaoks eksperdihinnang Tartu kesk- ja varauusaegsete linnakindlustiste arheoloogiliste elementide kohta. Muinsuskaitse eritingimused on kirjas ka detailplaneeringu lähteülesandes, mis on kõigile avalik. Ajalugu moodustab olulise osa võistlusülesandest, mis selgitab ka kaugematele osalejatele piirkonna tausta ja kujunemislugu.