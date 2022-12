Riigimehest, kes peab meeles püsima

Kesksel kohal Olev Kasaku juttudes on aga Jaan Tõnisson. Selle aasta novembri alguses tuli ta ise Tartusse, ülikooli raamatukokku, ja oli nördinud, et raamatukogu fuajees ei ole Tõnissonist isegi mitte fotot. Lõpuks leppis ta siiski ka sellega, et see foto (mille ta ise kaasa tõi) võib olla direktori kabinetis.