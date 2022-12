Ristikheina suur remont ei lõpe tähtajaks

Ristikheina direktor Margot Fjuk sõnas, et mudilased on jaotatud praegu kolme koha vahel: Tähe 4 majja, Taara puiesteele endisesse lasteaeda ning Vasara tänavale Rukkilille lasteaeda. «Kõik kohad on väga head, ruumid on avarad, inventar on korralik, oleme ka praegu olukorraga väga rahul,» ütles Fjuk.