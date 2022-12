Kati Tee: Kui õiglus takerdub nüanssidesse

Tuntud kõnekäänu kohaselt jahvatavad kohtuveskid aeglaselt, aga õiglaselt. Ka meie õigussüsteemis on kinnistunud lootus rahulikul ning kindlal kursil kulgevast kriminaalmenetlusest, mis kulmineerub kõigi nüansside vaagimise järel õiglase kohtulahendiga. Mis saab aga siis, kui aeglus ei tähenda enam läbimõeldust ja kaalutletust, vaid inertsust, venimist ja protseduurilistesse nüanssidesse takerdumist, mille tagajärg on tihti õiglasest lahendusest kaugel? Kas tõesti ei jäägi üle midagi muud kui tõsta käed üles ja tõdeda, et riik tahtis parimat, kuid sisuline ja õiglane lahend enam võimalik ei ole, sest menetluse algusest on möödunud liialt palju aega?