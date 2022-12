Keskpargi mänguväljaku avamist takistab paberimajandus

Novembris saabusid lõpuks kaua oodatud mänguväljaku­elemendid, neid kasutusele võtta aga ei õnnestunud. «Kahjuks leidsime toodetelt mõned defektid ja lasime need ümber teha,» seletas mänguväljakut remontiva firma Lars Laj tegevjuht Maikol Kriiva. Kuna tegemist oli eritellimusel tehtud elementidega, siis Kriiva sõnul ikka juhtub, et on möödarääkimisi ning asjad vajavad parandamist.