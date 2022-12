Tartust Äksi saabujaid jälgivad salapärased helendavad silmad

Tartu-Äksi kergliiklustee 16. kilomeetril, kus Vooremaa esimesed tõusud on seljataha jäänud, kohtub tulija keset pilgast pimedust tosina eri värvi silmapaariga. Argpüks jänese punased silmad on teele kõige lähemal, tema järel piidleb kuuskede vahelt roheliste silmadega kass, omal kohal on ka linna poole vaatav konn ning Saadjärve silmitsev pull.