Vargad asendasid ülikooli raamatukogust võetud haruldused peenelt tehtud koopiatega

Raamatukogu direktor Krista Aru ütles, et uurimine algatati septembris ja see kulgeb hästi. «Aga lugu ise on muidugi kurb,» lisas ta. «Aprillis püüdis raamatukogu olla avatud nii palju kui meie võimuses, Ukraina põgenikele, kõikidele õppijatele, kelle koolitee jäi seal pooleli ja kes siia raamatukokku jõudsid. Me olime abivalmid, aga selles abivalmiduses ka natukene vähe valvsad ja unustasime ära koledused, mis tekivad segastel ja keerulistel aegadel.»