Vargad viisid Tartu ülikooli raamatukogust ligi 80 000 euro väärtuses haruldasi raamatuid

Lõuna ringkonnaprokurör Katrin Lindpere kinnitas Tartu Postimehele, et politsei sai teate varastatud raamatute kohta tänavu septembris ja käimas on kriminaalmenetlus.

Teadaolevalt käis kaks seni tuvastamata inimest aprillis käsikirjade ja haruldaste raamatute lugemissaalis Rara ja nad kasutasid seal väidetava uurimistöö tarbeks erinevaid haruldasi trükiseid. Hiljem avastas raamatukogu, et kaheksa neist on varastatud ja seeläbi on esialgsel hinnangul tekitatud asutusele ligi 76 000 euro suurune kahju.