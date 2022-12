VIDEO ja GALERII ⟩ Kesklinna kooli koorid ja ansamblid andsid Jaani kirikus kontserdi, saal oli rahvast puupüsti täis

Jaani kiriku koguduse õpetaja Triin Käpp märkis, et see on tema esimene jõuluteenistus sel aastal ning et ta tunneb suurt rõõmu koos lastega jõuluaega astumisest. Õpetaja luges ette evangeeliumi ja palve. Aga rääkis sellestki, et võiks ju küsida, kas on nii, et mida enam teadust, seda vähem imesid. Siiski – imede märkamist ja imestamist on samuti võimalik õppida ning imestamisväärseid asju võib leida nii koolitunnis kui ka vahetunnis.