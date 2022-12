Kliinikumi lastefond palub riigikogul mitte unustada harvikhaigeid

TÜK lastefondist saab igal aastal abi 600–700 raskelt haiget last, aasta-aastalt on kasvanud nende laste hulk, keda aitaks mõni uus, kuid kallis ravim, mida riik ei rahasta. 2023. aastaks on TÜK lastefondi töölaual kallite ravimite rahastamise taotlusi 2,2 miljoni euro eest.

«Need on kõik raviarstide kinnitatud taotlused, kus ravimil on elupäästev või väga oluliselt elukvaliteeti parandav toime. Lastefond tuleb appi ainult siis, kui tegemist on teaduspõhise raviga ning kõigil täna töölaual olevatel ravimitel on Euroopas müügiluba,» kirjutas TÜK lastefond riigikogu sotsiaalkomisjonile ja rahanduskomisjonile läkitatud avalikus pöördumises.

«Lihtne arvutus näitab, et meeletu tööga kogutud annetustest tuleb meil järgmisel aastal kogutust vähemalt 200 000 eurot harvikravimite käibemaksuna riigile maksta. See on heategevusorganisatsiooni jaoks väga suur raha, selle raha eest saaks aidata veel vähemalt ühte harvikhaigusega last, aidata päästa elu. Ei saa salata, et just selle nn kümnise maksmise tõttu kaalume iga uue taotluse puhul lapse välisravile saatmise võimalust, mis teisalt on haigele lapsele ja tema perele väga kurnav,» tõdes TÜK lastefond.