Tegelikult on kogu protsess kestnud juba kaheksa aastast, kuna uurimine algatati juba märtsis 2014, avalik menetlus on käinud maist 2016, seega on minu enda jaoks protsess tõesti kestnud kuus pool aastat. Siiski tuleb täpsustada, et see ei pruugi veel läbi olla, kuna prokuratuuril on õigus mind veel edasi kaevata.