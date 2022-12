Kristina Tammaru: Kingitus kuuse alla kiirlaenuga?

Pühade aegu on tarbija­krediiti pakkuvate reklaamide osakaal (sotsiaal)meedias, aga ka kaubanduskeskustes kohapeal väga suur. Laenu- ja järelmaksu võimalusi ole keelatud reklaamida, kuid reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbija­krediidi võtmine on ilma riskita ja lihtne võimalus lahendada finantsprobleeme. Samuti ei tohi laenureklaam kallutada tarbijaid läbimõtlemata laenuvõtmisele.

Aastate jooksul tehtud uuringud näitavad, et kiirlaenu kergekäeline võtmine on sageli negatiivsete tagajärgedega ja üle poole inimestest kahetseb kiirlaenu võtmist. Uuringud ja vestlused tarbijatega näitavad, et kiirlaenu ja järelmaksu võetakse tihti just reklaami tõttu. Et seda riski maandada, on laenu ja muude tarbijakrediidi reklaamidele seadusega seatud piirangud, mille eesmärk on vältida tarbijate krediiditoodete tarbimisele õhutamist.