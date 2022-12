Nädala starter ⟩ Saiakuninganna ei karda jalga tõmmata ka pritsumehe tunkesid

Ka Laial tänaval tegutseva Tüümiani saiapalee sisustuse on Getter Madi­son hoolikalt valinud ning nii pakuvad sealse sisekujunduse elemendid lisaks maitsvatele saiakestele omaette elamuse.

Kes on Tartus Laial tänaval jalutanud, on ehk märganud Tüümiani saiapaleed. Suurest klaasuksest sisse astudes tervitab tulijat mõnus atmosfäär ja isuäratav saialõhn. Tüümiani lükkas käima Getter Madison, kes lisaks saiaärile tegutseb veel mitmel rindel. Kes teeb, see jõuab!