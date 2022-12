Toomas Kiho: Siis ikkagi kirvega kultuurijuurte kallale!?

Mõni päev tagasi ilmus uudis, et Tartu linnavolikogu otsustas lubada linnavalitsusel sõlmida südalinna kultuurikeskuse rahastamisleping ja algatada vastav detailplaneering. See võiks olla päris hea uudis, kuid pole seda sugugi – vastupidi. Sest see, kuidas otsus ja taustad on vormistatud, jätab lahti kõige hirmsamate stsenaariumide võimalused, millele on kultuuri- ja ajalootundlikud kirjutajad juba varem siinsamas Tartu Postimeheski tähelepanu juhtinud.