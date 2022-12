GALERII JA VIDEO ⟩ Ukraina sõdurid peavad Eesti sauna venelaste eest hoolikalt ära peitma

Ukraina poole teele pandud sauna ja pesumaja kompleks peab nädalas teenindama vähemalt 400 võitlejat, kokkuhoidlikult majandades suisa 600. See koosneb kolmest merekonteinerist, mida transpordivad militaarsed veoautod. Ühes konteineris on saun, teises pesumaja viie pesumasina ja kuivatusmasinaga ning kolmandal konteineril on tugifunktsioon, kandes veemahuteid ja elektrigeneraatoreid.

«Me lähtusime lahendustest, mida Eesti kaitsevägi on kasutanud oma missioonidel ja õppustel,» ütles projekti juht reservkapten Ilmar Raag, kes on ka MTÜ Slava Ukraini nõukogu liige. Ta lisas, et kui logistiliselt kõik viperusteta läheb, saavad Ukraina sõdurid sauna juba nelja päeva pärast. Raagi sõnul sai idee alguse sellest, kui MTÜ Slava Ukraini viis sinna sõjalist abi ja sealne pataljoniülem ütles, et neil on olemas enamus nendest asjadest, mida võitlusväljale on võimalik transportida, kuid tuntakse puudust just saunast.