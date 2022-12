Parempoolsete Elva osakonna juhiks valiti Tõnu Aigro

«Meie siht on laduda erakonnale Kagu-Eestis korralik vundament, kutsume endaga tugevaid ja tegusaid inimesi, et see vundament saaks tugev ja kaua kestaks. Tahame, et Parempoolsed jõuaksid iga inimeseni ja oleksid kohal igas külas, igas vallas, igas volikogus,» rääkis piirkonna vastne juht Esmar Naruski.