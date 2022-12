MIS? ⟩ Tartu ülikooli kantsler vastab, mis arendusprojektid ülikool peatab, et töötajate palku tõsta

Missugused Tartu ülikooli arendusprojektid on peatamisel, et töötajate palku tõsta?

Vastab Tartu ülikooli kantsler Kstina Vallimäe.

«Arendusprojektidest võib inimene aru saada erineval moel. Ütlen selgituseks kohe, et siinkohal ei käi jutt ehitusinvesteeringuist.

Tartu Ülikooli eri üksused pakuvad arengukava eesmärkide täitmiseks igal aastal välja väga palju arendusettepanekuid, et hoida ülikooli tegevust ajakohasena. Viimastel nädalatel oleme pidanud tuliseid arutelusid just selle üle, kuidas me saaksime oma inimesi vääriliselt tasustada ja samal ajal võimaldada raha vajalikeks arendusülesanneteks.

Peame tõdema, et mõlemat korraga ei saa. Praegu on oluline oma inimeste hoidmine. See ei tähenda aga arendusülesannete edasilükkamist, vaid nende järjekorda seadmist ja osade väiksemas mahus rahastamist.

Kõige olulisemad arendustegevused, mida me siinkohal kindlasti ei muuda, on doktoriõppe arendamine, teadustaristu investeeringud ning digi- ja kestliku arengu tegevussuundade toetamine.