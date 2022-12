Pildid ⟩ Soinaste majapõlengus hukkunu mattis kaks nädalat tagasi tütre

Väljakutses selgitati, et maja akendest ulatuvad leegid välja ning kuulda on inimeste karjumist.

Päästjate saabumise ajaks oli majast välja saanud mees, kelle kiirabi haiglasse viis. Maja alumine korrus põles täisleekides. Päästjateni jõudis info, et majas võib olla veel inimesi ning kustutustöödeks siseneti ruumidesse. Hoones oli palju põlevat rämpsu ja kaltse, mis raskendasid inimeste otsimist. Kustutustööde käigus leiti majast kahe, paraku hukkunud inimese söestunud surnukehad.

«Veel eile õhtul istus Sirje mul siin laua taga, tütre mobiil käes, mis ei töötanud. Me ei osanud ka aidata. Kui ta ära minema hakkas, ütlesin, et homme õhtul tuled ja vaatame, kas said mobiili korda. Ja täna seda inimest enam pole,» lausus naabriproua.