«Selgitasime lastele, milleks me seda kõike teeme, ja kõik õpilasesinduse liikmed, kes soovisid, said siia kaunistama tulla,» ütles Karlova kooli huvijuht Gerle Karjus. Tema sõnul on koolis jõulukuul küll kiire, kuid heategevuseks leiab ikka aega.