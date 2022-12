Tiitlikaitsjat Tartu Bigbanki ootab karikafinaalis ees kõva lahing Tallinna Selver/TalTechiga, see on ainus meeskond, kellele on tartlastel tulnud Balti liigas sellel hooajal alla vanduda. Pildil portugallaste võimsast ründejõust hämmingus libero Rait Rikberg.

Foto: Gertrud Alatare/volley.ee