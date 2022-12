Uuringud kinnitavad: eakatel tuleb regulaarselt hinnata ravimite kasutamist

Proviisoriõppe 5. kursuse üliõpilase Julia Suškevitši uurimistöö keskendus kõrge riskiga potentsiaalselt sobimatute ravimite (PIM) uurimisele viit ja enamat ravimit samal ajal kasutavatel patsientidel. Potentsiaalselt sobimatu on ravim, mille kasutamise aega või annust tuleb teatud patsientidel jälgida või kasutamisest loobuda suurenenud riski tõttu nende tervisele. Kirjeldatud uuringus oli kõige sagedamini patsientidele määratud kõrge riskiga PIM-ravimite grupp mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt ibuprofeen, naprokseen).

Teine stipendiumi pälvinud töö uuris, kui sageli Eesti üldapteekides töötavad proviisorid ja farmatseudid kasutavad erinevaid elektroonilisi otsustustugesid ravimialase nõustamise pakkumisel ning kuidas toetada apteekrite e-lahenduste kasutuselevõttu apteegiteenuse osutamisel. Töö autori, Tartu ülikooli proviisoriõppe üliõpilase Triinu Margensi sõnul näitasid uuringu tulemused, et kui otsustustuge pakkuvad lahendused on integreeritud apteekri töölauale, siis kasutatakse neid ka enam.

Samuti peetakse oluliseks kvaliteetse ja patsiendikeske teenuse pakkumisel e-konsultatsiooni ja otsesuhtluskanaleid ravimite väljakirjutajatega. Hetkel on aga võimalik apteekril teiste tervishoiutöötajatega ühendust võtta telefoni või e-posti teel, kuid see ei ole ajakohane suhtlusvorm kummalegi poolele. Olukorras, kus ravimite kasutamine kasvab ning eakad kasutavad sageli potentsiaalselt sobimatuid ravimeid, on oluline parandada tervishoiutöötajate omavahelist infovahetust.