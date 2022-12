Tartu Postimehe paberleht ilmub uuel aastal neli korda nädalas

Postimees Grupi tegevjuhi Toomas Tiiveli sõnul järgmisest aastast Postimehe ja Tartu Postimehe paberleht enam esmaspäeviti ei ilmu. See on ajendatud nii kande- ja paberihinna pidevast tõusust kui ka üleüldisest hinnatõusust. Viimase tõuke selleks andis riigile kuuluva postiettevõtte otsus tõsta uuest aastast paberlehtede kojukande hinda üle 20 protsendi.

Tartu Postimehe paberleht on edaspidi harjumuspärasel moel koos Postimehega lugeja postkastis teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti. Samas rõhutas Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba, et veebis ja nutirakenduses ilmuvad värsked uudised endistviisi sõltumata nädalapäevast ja kellaajast. «Meie toimetus on ammu mõttelise digipöörde teinud, mistõttu pole me paberlehe ilmumisgraafiku tõttu ühtegi olulist sõnumit lugejate eest varjul hoidnud. Tartu ja Tartumaa ainsa kohaliku väljaandena saame hästi aru oma vastutusrikkast rollist inimeste informeerimisel ning töötame endiselt selle nimel, et olla ühtaegu nii kiired kui sisukad,» selgitas Raba.