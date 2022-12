Südamehaigete taastusravi kaugteenusmudeli projekt jätkub koostöös tervisekassaga

Südame- ja veresoonkonna haigused on endiselt peamisi surmapõhjusi nii Eestis kui mujal maailmas. Tartu ülikooli kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhi doktor Aet Lukmanni sõnul on oluline, et teenust vajavad südamehaiged jõuaksid taastusravile. «Südamehaigete taastusravi vähendab nii südamehaigustesse suremust kui ka korduvat hospitaliseerimist, parandab patsiendi funktsionaalset võimekust ja elukvaliteeti ning on ühtlasi kulutõhus,» sõnas Lukmann.

2021. aastal läbis loodud kaugteenuse mudeli projekt edukalt ka Tartu ülikooli kliinikumi arendusfondi innovatsioonitaotluste vooru, mis tagas projektile rahastuse 2022. aasta lõpuni. «Meie projekti eesmärk oli luua terviklik südamehaigete taastusravi mudel selleks, et parandada patsientide taastusravi teenusel püsimist ning teenuse kättesaadavust. Aasta jooksul oleme kaasanud projekti ligi 70 patsienti, kellel ei oleks olnud kontaktteenuse raames võimalust osaleda taastusravi programmis. Patsientide tagasiside sellisele kombineeritud mudelile on olnud väga positiivne, mistõttu oleme oma projektimeeskonnaga veendunud projekti jätkamise vajalikkuses,» rääkis kliinikumi projekti koordinaator Gertu Sõerunurk.

Projekti jätkamiseks esitati taotlus tervisekassa innovatsioonikonkursile, mille tulemusel otsustati kaugteenusmudeli projekti rahastada. «Otsustasime projekti innovatsioonifondist toetada, kuna see võimaldab potentsiaalselt suuremal hulgal patsientidest jõuda järjepideva taastusravini. Teame, et taastusravile jõudmine on paljude seisundite puhul probleem, seda nii vähese suunamise kui ka patsiendipoolsete takistuste tõttu. Ühtlasi väheneb inimeste omaosalus, mis on seotud transpordi ja töölt eemal viibimisega. Kui kaugteenusmudeli mõju hinnatakse uuringu raames efektiivseks ja kulutõhusaks, on seda võimalik laiendada üle-eestiliselt, ühtlasi annab projekt sisendi kõige sobilikuma rahastusmudeli väljatöötamiseks,» rääkis tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv.