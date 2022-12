Aastaid remondi ootel Sõpruse silla Karlova-poolne vuuk enne mahapööret Jõe tänava poole on lagunenud sellisel määral, et linnal on kaks kiiret lahendust: piirata sõidukiirust või sulgeda parempoolne sõidurada. Silmaga on näha, kuidas vuuk autorataste all vibreerib ja üha edasi laguneb. Kõrvaga on kuulda metalli kolksatusi vastu betooni.