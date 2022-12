Jaanus Kriisk: Tasakaalupunkt nimega Tartu

Tartul kui vaba Eesti vaimupealinnal on eriline koht meie minevikus, olevikus ja tulevikus. Teatud mõttes tasakaalupunkt: kui vaja, aitame lisada sammu, kui vaja seisame kahe jalaga pidurile, et midagi, mis siia ei sobi, ei saaks teoks, olgu või selle näiteks ühtselt tselluloositehase vastu seismine. Mis ideena – meie kõigi metsast suurema lisaväärtuse saamine – on õige, aga koht oli täiesti vale. Mitte põhjusel, et «ainult mitte minu tagaaeda», aga arusaamisel, et ei Emajõgi ega ka Tartu oma ajalooliselt ülesehituselt ega haridusmahukalt arengumudelilt pole sobiv koht. Siit lähtub, et aeg-ajalt me suudame koos mõelda ja koos otsustada. Ja see on väga hea, kui võidab enamiku jaoks arukas mõte.