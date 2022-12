Lapsevanemad: Raadi kandis elav mees teeb lastest loata pilte ja saadab sotsiaalmeedias rõvedaid sõnumeid

Kolmekümnendates eluaastates mees on Tartu Postimehe andmetel tunnistatud teovõimetuks, mistõttu pole tema tegevuse piiramine, samuti tema vastutusele võtmine kuigi lihtne. Samas olevat ta viimasel ajal korduvalt alaealisi loata pildistanud ning algatanud neist mitmega sotsiaalmeedias, eeskätt Instagramis rõvedaid, seksuaalse alatooniga vestlusi. See on vallandanud hirmu- ja pahameelelaine.

Tartu Postimehega vesteldes lisas ema, et tema käsutuses on ahistaja tegevusest ekraanitõmmiseid ja ta on need juba ka politseile läkitanud. «Nii palju, kui ma aru sain, on inimene tunnistatud süüdimatuks ja keegi ei saavat midagi temaga ette võtta,» avalas Kati hämmingut. «See kõik on natuke kahtlane, sest too väidetavalt süüdimatu inimene juhib autot.»