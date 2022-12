VIDEOD ⟩ Konkursi võidulugu jutustab silmakliiniku patsiendist Rand Kaljust, kes tuli uuesti operatsioonile

Teise koha sai «Aju restart», mis valmis anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku ja närvikliiniku koostöös. Ning kolmandaks tuli närvikliiniku neuroloogia osakonna video «Kood 7062».

«Silmakliiniku uue teenuse» võttemeeskond vihjas, et nende peategelast, patsienti Rand Kaljut võib kliinikumis kohata edaspidigi. «Patsient on saadud teenusega aga ülimalt rahul,» kinnitas võttemeeskonna esindaja dr Kaarel Kree. «Samas on Rand Kaljul ja tema kaasal küpsenud plaan kasutada järgmisena ka teisi kliinikumi teenuseid. Nii et Rand Kalju on tulnud, et jääda.»

Aju siirdamise teenus

«Aju restart» tegijate sõnul oli nende mõte põimida videosse nii nalja kui ka muret.

Tervishoiutöötajate läbipõlemine on kindlasti üks murekoht. Aju restardi loos on see esitatud aga humoorikas ja innovaatilises võtmes. Tegijate tänusõnad lähevad videograafile Raul Roomale, kes nende spontaanse plaaniga kiirelt kaasa tuli ja kõik osavalt kokku monteeris.

«Nagu meditsiinis ikka, tuleb erialade vahel teha tihedat koostööd, ja nii andis meie töösse suure panuse neurokirurg Tõnu Rätsep,» ütles anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku vanemõde Liisi Põldots. «Jätkame ka edaspidi tihedat koostööd kliinikumi närvikliinikuga.»

Tantsu tugiteenus

Kolmanda koha «Kood 7062» videos uhkeid tantsuamme võtnud arst-resident Karl Gregori Kadatski meenutas järgmist.

«Oleme Kristina Morozjukiga mõlemad tegelenud võistlustantsuga, tema Tallinnas, mina Tartus,» rääkis ta. «Kui nägime, et ka tänavu korraldatakse videokonkurss, tekkis mõte osaleda ning Kristina oli samuti nõus. Loo valik oli lihtne, sest minu arvates on tegemist kõige ilusama jõululauluga, mis juhuslikult on loodud just Viini valsi taktis.»

Et käimas oli «Tantsud tähtedega» saade, siis andis see inspiratsiooni. Partneri tõstmist tantsutrennides neile keegi ei olnud varem õpetanud, aga just seda soovisid Gregori ja Kristina katsetada.

Operaatoritööga, sobivate kaameranurkade valimisega ning montaažiga aitas arst-resident Karl Oliver Tomson.

