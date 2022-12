Tudengid ja gümnasistid kogunevad Deltasse robootika ja ärimudelite võistlusele

Võistluse Delta X peakorraldaja Mariana Kuke sõnul on sel aastal kõik huvilised oodatud Delta keskusesse kohapeale, et mõelda kaasa uuenduslikele ettevõtlus- ja sotsiaalsetele ideedele ning tulevikustsenaariumidele. Võistlus toimub kahes kategoorias: start-up-ärimudelite ja sotsiaalse innovatsiooni alal.

Võistluse ühe korraldaja, Tartu ülikooli ettevõtluse õppetooli juhataja Mervi Raudsaare sõnul on sotsiaalsete ideede põhieesmärk muuta midagi ühiskonnas paremaks ja saavutada suurem mõju. «See ei tähenda, nagu peaks terve maailm kohe muutuma – võib alustada oma kodu lähedalt. Väga palju on võimalik koos oma sõpradega kodukohas, kodulinnas ära teha,» ütles Raudsaar ja kutsus 16. detsembril Delta keskusesse vaatama, milliste ideedega tänavused võistlejad välja tulevad.

Peale ärimudelite võistluse toimuvad robotite korvpalli ja autonoomsete droonide võistlus ning valmis on seatud põnevad töötoad. «Pealtvaatajad on oodatud oma robootikateadmisi täiendama Robotondi töötoas, tutvuma pehmerobootika põneva maailmaga ning külastama neuroturunduslaborit. Tulemas on väga põnev päev! Üritusel on kohal ka meie head sõbrad Solaride’i meeskonnast, kes tutvustavad enda põnevaid tegemisi ning räägivad inseneeria tulevikust,» kirjeldas Mariana Kukk.